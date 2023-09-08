Запуск планируется осуществить с борта двухфюзеляжного самолёта-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднимется с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Отстыковка космолета от носителя будет проведена на высоте 15 километров, после чего он должен подняться на 80-90 километров.

В рамках миссии Galactic 3 на борту космолета будут находиться три члена экипажа компании Virgin Galactic и трое коммерческих туристов, имена которых не были объявлены.

На максимальной высоте пассажиры смогут на протяжении нескольких минут испытать невесомость. В общей сложности полет космолета продлится около часа.