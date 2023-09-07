"С конца августа начались реставрационные работы. Работы продолжатся в течение двух лет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках реставрации планируется восстановление здания, благоустройство территории, восстановление небольших хозяйственных построек. Завершить работы планируют до 2025 года.

Главный дом в усадьбе "Петровское" предположительно построен в конце XVIII века.

5 сентября главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в усадьбе "Петровское". В рамках выданного разрешения планируется проведение научно-исследовательских и изыскательских работ.

В управлении отметили, что главный дом в усадьбе "Петровское" не имеет точной датировки. Судя по архитектуре и характеру прежнего богатого убранства интерьеров, он построен в конце XVIII в.

Памятник является ярким представителем жилой усадебной архитектуры конца XVIII в., дом, несмотря на утраты и переделки, сохраняется историко-архитектурную значимость. Занимая центральное положение в усадьбе, имеет в ней большое композиционное значение.