По его данным, к настоящему моменту обстановка в пострадавших районах постепенно приходит в норму, люди расчищают улицы от ила и грязи, начались восстановительные работы. Ко всем населенным пунктам района уже есть доступ, там, где потоки воды снесли мосты, дежурят полицейские.

Власти предупреждают, чтобы люди не пили некипяченую воду и воздержались от купаний в море из-за загрязнений после удара стихии.

Ливневые дожди, приведшие к сильным наводнениям, и шторм обрушились на юг черноморского побережья Болгарии в начале недели. Несколько человек погибли. Пятница объявлена в стране днем национального траура.