"В сфере туризма за 5 лет туристический поток вырос более чем в 2,2 раза. В первом полугодии республику посетили свыше 621 тыс. отдыхающих, темп роста составил 12,9%", — сказал Рахаев на заседании совета при главе КБР по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1,2 млн человек. Доходы туристической отрасли КБР от предоставляемых услуг в минувшем году составили 11 млрд рублей, на 13,4% превысив показатели предыдущего года.

Вместе с тем глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в ходе послания региональному парламенту в апреле 2023 года заявил, что к 2025 году регион планирует ежегодно принимать около 2 млн туристов.