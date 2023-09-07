"Задураев дошел пешком от Москвы до Санкт-Петербурга за 17 дней и установил мировой рекорд "За наименьшее время путешествия от ЦКАДа до КАДа", — говорится в сообщении.

За это время путешественник преодолел 700 км. По его словам, сложностей во время пути не возникло, весь маршрут и остановки он спланировал заранее.

Как уточняется на портале Visit Petersburg, Задураев проложил дорогу через Клин, Тверь, Торжок и Великий Новгород, в день проходил по 50-80 км.

В Петербурге он посетил как классические, так и новые достопримечательности.