"Птенцы традиционно вылупляются в конце весны и летом. В этом году первое яйцо появилось в мае, а птенец вылупился 11 июня. К концу июля всего в зоопарке появилось 7 красных и 4 розовых фламинго. Птенцы вылупляются каждый год, а когда вырастают, уезжают в другие зоопарки", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, иногда между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо. Поэтому орнитологи помещают яйца в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком. Перед тем, как птенец появится на свет, яйцо возвращают родителям.

"Самые младшие птенцы уже подросли, но пока они серо-белые. Розовый пигмент появится не скоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но даже через год у них еще будет виден серый цвет в оперении", — уточнили в Московском зоопарке.

В настоящее время группа фламинго живет на Большом пруду и готовится к зиме.