В предстоящие выходные средняя температура около 35 градусов по Цельсию ожидается в департаментах Парижского региона и региона Центр — Долина Луары.

По данным канала, "эта волна жары является особенно продолжительной и интенсивной, беспрецедентной, самой запоздалой и самой протяженной нынешним летом". Ожидается, что для данного сезона она может занять по температуре второе место после 1911 года.

Продолжительность тревожного оповещения о жаре пока не известна, резюмирует Le Figaro.

Накануне бельгийские СМИ объявили о температурном рекорде в Брюсселе — 30,1 градуса по Цельсию. За время официальных наблюдений за погодой в стране это самая высокая температура для 6 сентября. Предыдущий рекорд для этого дня был зарегистрирован в Бельгии в 1899 году — 28,6 градуса.