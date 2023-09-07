"Более 70 декораторов и технических специалистов, задействованных в подготовке Фестиваля, приступили к монтажу масштабных конструкций для тематического обрамления циркового смотра. Это десятки тонн декораций и инновационные разработки в создании реквизита и сценического оформления", — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Как отметили в пресс-службе, среди монтируемых конструкций – официальный символ фестиваля: земной шар, объединивший все цирки мира как единое цирковое комьюнити. Аттракцион "Флаги мира" создается для номера групповых акробатов, посвященного дружбе народов и культурному многообразию. Несколько номеров, включая фантастический номер на пилонах, будут работать на специально созданном вращающемся подиуме, который уже установлен внутри манежа цирка на Фонтанке.

В ходе представлений на высоте 10 метров от манежа одновременно будет находиться 7 человек, размещенных на сложном и оригинальном по своим конструктивным особенностям аппарате в виде короны. Специально к фестивалю созданы авторские "зеркальные" костюмы весом 35 кг каждый в цветах российского триколора.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Как сообщалось, для участия в фестивале в цирке на набережной Фонтанки отобрано 22 номера артистов, представляющих Россию, Францию, Колумбию, Италию, Аргентину, Мексику, Китай, Японию, США и другие страны. Фестиваль проводится Минкультуры совместно с федеральным казенным предприятием Росгосцирк.