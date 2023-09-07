"В этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться", — написал Куцак в своем телеграм-канале в четверг.

Вместе с тем он отметил, что для горожан будут подготовлены различные культурные и спортивные мероприятия. Так, в День города пройдут выставки и концерты курских творческих коллективов, пленэр художников, фольклорный фестиваль и многое другое.

Город Курск основан в 1032 году. В прошлом году Курск отпраздновал свое 990-летие.