В эти дни украшением города станут более 80 садов и арт-объектов, выполненных профессиональными дизайнерами, а также коллективами муниципалитетов области, студентами белгородских вузов и воспитанниками детских садов.

В этом году проект "Белгород в цвету" посвятили Году педагога и наставника, поэтому для посетителей фестивальных площадок подготовлены образовательные и познавательно-развлекательные программы, мастер-классы для детей и взрослых.

"Главный символ одной из основных образовательных площадок "Белгород в цвету" уже смонтирован. Это фигура кита, которую спустили на воду в парке Победы. Авторы хотели не просто порадовать гостей праздника своей работой, а обратить их внимание на проблему загрязнения рек", — говорится в сообщении.

Еще одним местом притяжения гостей цветочного праздника должна стать обновленная понтонная сцена на реке Везёлка, где будут выступать как местные, так и приглашенные звезды.

Благодаря дополнительным секциям размер сцены на воде увеличен до 440 кв. м. Она стала больше в 3 раза и ближе к берегу со зрителями на 12 метров.

"Рабочие собрали 32 секции, скрепили их и привезли для установки на реке. Вес, который сможет выдержать новая сцена, 14,5 тонн", — уточнили в пресс-службе.

"Изюминкой" фестиваля станет арбузное варенье, которым будут угощать гостей.

Фестиваль "Белгород в цвету" пройдет в третий раз по инициативе белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. На первом фестивале в 2021 году высадили более 60 тыс. цветов.