"Мы уже три года проводим свой капитальный ремонт. Средств (израсходовано — ИФ) — более 100 млн рублей. В ближайшее время (все работы по реконструкции — ИФ) мы закончим", — сказал Коваленко.

Временно исполняющий обязанности начальника Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Сергей Соловьев добавил, что также завершается модернизация систем радиотехнического обеспечения полетов аэродрома, что позволит сохранить регулярность рейсов в сложных метеоусловиях.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, посетивший в рамках юбилейных мероприятий аэропорт, сообщил, что в будущем планируется реконструкция и взлетно-посадочной полосы.

"На 2027 год мы сейчас обсуждаем уже реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Она сейчас рабочая, с ней все хорошо, но время идет, через несколько лет придется ремонтировать", — сказал глава региона.

АО "Аэропорт Курган" входит в группу компаний "Аэрофьюэлз". Из аэропорта выполняют рейсы четыре авиакомпании (NordStar, Nordwind, "ЮТэйр", "Икар") по четырем направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году сократился по сравнению с 2021 годом на 15% — до 139,3 тыс. человек. Грузооборот за 2022 год составил 147 тонн груза, что составляет 42% от уровня 2021 года.

В планах аэропорта на 2023 год — обслужить 200 тыс. пассажиров.