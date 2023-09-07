"Городской совет на заседании дал зеленый свет поправке с окончательным текстом резолюции, устанавливающей "Правила установления и регулирования платы за въезд в город с перевозчиком или без него". Положение устанавливает принципы для новой системы управления турпотоками, особенно в дни наплыва путешественников. Целью нововведения является сохранение культурного наследия и привлекательного внешнего облика Венеции", — пишет издание.

Как отмечает газета, лица старше 14 лет должны будут заплатить 5 евро за посещение Венеции, если они не останутся там хотя бы на ночь. Подобным образом власти рассчитывают снизить число однодневных путешественников, которые не платят туристический налог в отелях.

Эксперимент продлится около 30 дней. Даты его проведения пока еще не названы, однако ожидается, что они придутся на длинные весенние выходные и летние каникулы.