"Концерты будут проходить каждое второе и четвертое воскресенье месяца с сентября по май. Зрителей ждут выступления молодежных и студенческих коллективов из Санкт-Петербурга и других городов России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект направлен на возрождение традиций начала XX века, когда железнодорожные вокзалы были важными культурными центрами, местами притяжения петербургской публики, где выступали композиторы и музыканты.

"Зародилась эта традиция в Павловске. В 1832 году прошел первый концерт хора московских цыган и цыганок под управлением Ильи Соколова. Павловский вокзал дал название всем остальным вокзалам, так как в XIX веке "воксалами" называли лишь увеселительные заведения", — говорится в сообщении.

В день открытия на сцену Витебского вокзала выйдет женский хор "Акварель" и академический хор любителей пения им. Кудрявцевой.