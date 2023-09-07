В настоящее время ему присвоена первая категория. Однако, по прогнозам, он может продолжить усиливаться и в итоге стать первым в этом сезоне ураганом пятой — максимальной — категории в Атлантике.

Сейчас "Ли" находится примерно в 1,5 тыс. км от Подветренных островов у берегов Венесуэлы. Он движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч. Скорость ветра достигает 130 км/ч.

В Национальном центре США по слежению за ураганами заявили, что "Ли" может стать "крайне опасным" ураганом к пятнице.

Ураган может вызвать опасные для жизни метеорологические явления на Малых Антильских островах в пятницу и на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико и некоторых других островах — на выходных.

"Ли" стал 12-м штормом в этом сезоне ураганов в Атлантике, которому дали имя. Атлантический сезон ураганов длится с 1 июня по 30 ноября. Часть этих штормов усилились и превратились в ураганы.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ранее предупреждало, что в этом году сезон ураганов будет особо интенсивным.