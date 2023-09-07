"В этом году она (тропа — ИФ) — 57 км. Этой осенью начнем строить ее дальше. Она будет стокилометровой. Начнется она от Угловки и закончится в Демянске. Средства на это запланированы", — сказал он.

Кроме того, на март запланировано открытие четырехзвездочного отеля в Великом Новгороде. "Мы понимаем, что нам нужны и недорогие отели, и хотя бы один-два премиальных", — отметил Никитин.

По его словам, в ближайшее время появится канатная дорога через реку Волхов. "Она замкнет наши прекрасные набережные с обеих сторон. Средства на эти цели уже определены", — сообщил губернатор.

Также Никитин поддержал идею создания координационного центра по развитию проекта "Серебряное ожерелье России". "На сегодня у каждого региона есть хорошие практики, опыт, нам нужно это объединять, единым пулом заходить в федеральные программы", — сказал он на заседании.

Никитин также предложил обратить внимание на развитие туристического направления на особо охраняемых территориях. "Мы видим, ряд поручений президент дает в адрес Минприроды. Давайте посмотрим, как можно работать с особо охраняемыми территориями. Средства идут напрямую в нацпарки, но парки находятся на территории регионов, и надо понимать, как эта сфера развивается", — отметил губернатор.

По его словам, с 2019 по 2022 год турпоток в регион вырос на 70%, количество дней пребывания — с 1,5 до 4, оборот сферы туризма вырос с 2,9 до 6,7 млрд рублей.

По данным туристско-рекреационного кластера "Большая Валдайская Тропа" — это самый протяженный на Северо-Западе оборудованный и предназначенный для пеших походов маршрут, проходящий по территории Национального парка "Валдайский".