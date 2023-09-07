На внутренних линиях перевезено 904,449 тыс. пассажиров, на международных — 286,841 тыс. Всего было выполнено 6,706 тыс. рейсов (рост на 1%).

Самыми популярными направлениями в августе стали Сочи — из Москвы и Екатеринбурга и обратно, Екатеринбург — Москва — Екатеринбург, Калининград и Махачкала — из Москвы и обратно, Жуковский — Душанбе — Жуковский.

За летний период с 1 июня по 31 августа авиакомпания перевезла 3,279 млн пассажиров, что на 3% больше, чем летом 2022 года.

По итогам восьми месяцев обслужено 6,253 млн пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних линиях за январь-август перевезено 4,5 млн человек, в страны ближнего зарубежья — 1,8 млн человек. Выполнено 37,411 тыс. рейсов (рост на 6%).

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus. География полетов насчитывает более ста направлений.