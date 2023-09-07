Турнир проводится в рамках просветительского историко-культурного проекта "Девять веков". Основным партнером мероприятия является школа исторического средневекового боя (ИСБ) Рязани при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области и творческого отдела ЦПКиО Рязани.

"На ристалище выйдут 18 бойцов, в том числе 3 женщины, из историко-патриотических клубов России. Бои будут проходить в нескольких номинациях, среди которых щит-меч, меч-баклер (маленький щит) и полуторный меч", — сообщили "Интерфаксу" в школе ИСБ Рязани.

По словам собеседника агентства, участники будут сражаться в доспехах, которые точно соответствуют историческим аналогам воинов Европы, Руси и Орды 13-14 веков.

Кроме того, в рамках турнира планируется обмен опытом между клубами исторического фехтования России.

Вход свободный.