Речь идет о лизинге шести МС-21 самим "Аэрофлотом", а также 34 SJ-100 и 12 МС-21 дочерней компанией "Россия".

В прошлом году "Аэрофлот" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" заключили рамочное соглашение на поставку в 2023-2030 гг. 339 самолетов: 210 МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. Стоимость последующих твердых контрактов превысит 1 трлн руб., они будут софинансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

В январе правительство утвердило выделение из ФНБ 175 млрд руб. на поставку "Аэрофлоту" в 2023-2025 гг. 63 лайнеров: 34 SJ-100, 18 МС-21 и 11 Ту-214. Предоставлять технику в 18-летний лизинг будет "Авиакапитал-Сервис" ("дочка" "Ростеха").

Первые два SJ-100 планируются к поставке в декабре 2023 года. Первый МС-21, а также Ту-214 "Аэрофлот" рассчитывает получить в IV квартале 2024 года, говорил ранее глава компании Сергей Александровский.