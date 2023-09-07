"Улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства "Золотая Улитка" в Невельском районе (ИП Корочкин А.С) и КФХ "Оленья гора" в Себежском районе (ИП Лебедева Е.Н.) стали лауреатами конкурса по предоставлению грантов "Агротуризм", — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство улиточной фермы планирует за счет средств гранта модернизировать производственные площади и приобрести новое оборудование, что позволит не только значительно увеличить объем производства, но и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

"Отдельная задача — создание центра гостеприимства с собственным кафе, фермерской лавкой, гостевым домом и улиточным спа. Это будет способствовать привлечению большего количества посетителей, развитию культуры потребления блюд из виноградной улитки и популяризации регионального бренда "Псковская улитка", — сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, проект КФХ "Оленья гора" также направлен на дальнейшее развитие экофермы.

В планах создание модульных домов для расселения гостей, зон отдыха и мест для развлечений, которые сделают ферму более привлекательной для экскурсантов и туристов. А большее число гостей позволит увеличить объем реализации сельскохозяйственной продукции, говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, всего в конкурсе Минсельхоза РФ победили 92 проекта из 48 регионов.