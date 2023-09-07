"Основной площадкой книжного праздника станет улица Мира: здесь пройдут встречи с писателями, выставки, ярмарка сибирских товаров", — сказал представитель оргкомитета.

Он также отметил, что в фестивале примут участие ведущие российские издательства.

"Для детей, а также для взрослых они готовят серию мастер-классов, на которых покажут, как разными способами — от письма до рисунка — рассказывать истории", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, в рамках мероприятия будет представлен проект "Менделеев-2024", посвященный 190-летию известного русского ученого, уроженца Тобольска.