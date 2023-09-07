"Компания Mantera Hotels будет управлять гостиницами под собственными брендами и предлагать услуги по управлению отелями другим участникам туристического рынка. На первом этапе планируется создание четырех брендов от трех до пяти звезд. Они будут охватывать различные сегменты аудитории начиная от люкса и заканчивая комфорт классом для семей, молодежи и больших компаний", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, план развития бизнеса предусматривает создание различных гостиничных проектов на популярных у туристов территориях в течение пяти лет. Первый отель под брендом Mantera – Mantera Supreme 5* — откроется в первой половине 2024 года на федеральной территории "Сириус".

Фото: Пресс-служба группы "Мантера"

"Общий объем инвестиций в проект оценивается в 25 млрд рублей. Сегодня в России ощущается дефицит больших премиальных курортных отелей с количеством номеров порядка 500. При этом спрос на такое размещение за последние 2 года вырос более чем на 40%", — подчеркнули в пресс-службе.

Площадь комплекса Mantera Supreme составит 51,7 тыс. кв. м, для проживания будут доступны 400 номеров и 319 резиденций. В нем будут работать 13 ресторанов, 10 открытых и один закрытый бассейн с морской водой. При отеле откроется многофункциональный конгресс-центр, рассчитанный на прием до 1,2 тыс. человек единовременно.