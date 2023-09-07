В настоящее время перевозки осуществляются 3 раза в неделю.

По данным авиакомпании, рост спроса на рейсы в Дубай традиционно регистрируется с октября. Температура воздуха и воды на курортах ОАЭ достигает оптимальных значений для комфортного отдыха на побережье Персидского залива.

Полетная программа авиакомпании "Россия" из Южного авиатранспортного узла за рубеж, в том числе в ОАЭ, была возобновлена в середине августа.

Авиакомпания "Россия" является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 137 самолетов, из которых 78 Superjet-100.