"Введен запрет на езду на самокатах по Адмиралтейской набережной, здесь установлено 15 дорожных знаков 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ — ИФ) запрещено". Знаки вводят запрет на езду на самокатах по всей набережной — от Сенатской площади до Дворцового проезда. Действовать запрет начнет с сегодняшнего дня и будет распространяться как на арендные самокаты, так и личные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что штраф за нарушение составляет 500 рублей.

"Это первый опыт установки таких знаков в Петербурге. В ближайшее время аналогичный запрет будет введен на Дворцовой набережной на всем протяжении, от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда", — сообщается в пресс-релизе.

"Петербург, особенно в летний период, туристический город. А Адмиралтейская и Дворцовая набережные — одни из самых популярных точек притяжения горожан и туристов, поэтому именно там вопросы обеспечения безопасности дорожного движения играют особенно важную роль. По поручению губернатора Александра Беглова установим на этих набережных первые в нашем городе знаки, запрещающие движение на СИМ", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

По данным властей, в Петербурге 28 зон запрета движения СИМ, 58 зон запрета их размещения, 133 улицы, где возможно движение на самокатах со скоростью до 15 км/ч и семь зон, где возможно их движение со скоростью до 10 км/ч.

Ранее движение самокатов ограничили в Петергофе, на территории парка "Остров фортов" в Кронштадте и почти на 30 улицах в центре Петербурга.

Новые правила запретов и ограничений закрепляются в соглашении об использования средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга, действующем в городе с 2021 года. Соглашение заключено с "Whoosh", "Яндекс Go", "Buzyfly" и "Юрент".

В Петербурге парк кикшеринговых компаний насчитывает около 37 тыс. арендных самокатов.