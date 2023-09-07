"Открытие отеля 5* под брендом Cosmos Selection и управлением Cosmos Hotel Group в центре Санкт-Петербурга на Итальянской улице, 8 запланировано на декабрь 2023 года. Отель премиум-класса расположен в историческом здании XIX века. Общая площадь нового объекта составляет 2,7 тыс. кв. м и включает 23 номера различной категории", — говорится в сообщении.

Как отметил президент компании Cosmos Hotel Group Александр Биба, загрузка гостиниц сети в Петербурге превзошла прошлогодние показатели.

"Мы с большим пиететом относимся к подобным объектам культурного наследия, поэтому постарались максимально сохранить неповторимый облик здания и его интерьеры. Также мы отмечаем рост загрузки по своим отелям всех категорий в Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом в целом на 10% и, скорее всего, в дальнейшем он продолжится на фоне высокого интереса как со стороны российских, так и иностранных туристов", — заключил он.