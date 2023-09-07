"Арсеньев в 1906-1910 годах руководил рядом экспедиций по горным районам Уссурийского края, которые до него являлись "белыми пятнами" на карте России... Именно тогда Арсеньев описал великолепную природу территории, которую в 2007 году определили как национальный парк "Анюйский"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследователь состоял офицером для особых поручений у Приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти, в те годы он лично возглавил ряд секретных экспедиций по борьбе с хунхузами (китайскими бандитами), нелегальными иммигрантами и лесными браконьерами.

"Арсеньев много раз бывал здесь и говорил, что эта территория должна быть охраняемой. В итоге она таковой и стала. Присвоение Анюйскому национальному парку имени Владимира Клавдиевича — это признание его заслуг", — цитируется директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

Анюйский национальный парк занимает 429,4 тыс. га на западном склоне центрального участка гор Сихотэ-Алинь в бассейне реки Анюй — крупного правого притока Амура и является северной границей обитания амурского тигра.

В.К. Арсеньев оставил потомкам приключенческие книги "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", рассказывающие о его экспедициях по дальневосточной тайге вместе с другом и проводником — гольдом (нанайцем) Дерсу Узала. В 1975 году по мотивам этих произведений Акира Куросава снял одноименный советско-японский фильм.