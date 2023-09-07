Как сообщает пресс-служба музея, это первая в истории масштабная выставка произведений Серова в регионе. В экспозиции 52 произведения живописи и графики, созданные мастером за более чем 30 лет. 47 из них прибыли в Иркутск из Русского музея.

"На рубеже 1890-1900-х Серов обратился к русской истории, создав цикл произведений в разных техниках. Представленные на выставке небольшие композиции кажутся написанными с натуры ("Петр I на псовой охоте", 1902; "Выезд Екатерины II на соколиную охоту", 1900-1902)", — говорится в сообщении.

Посетители увидят парадные "великосветские" портреты ("Портрет князя Ф.Ф. Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона", 1903) и портреты членов императорской фамилии ("Портрет Александра III с рапортом в руке", 1900).

Революция 1905 года оставила след в творчестве и жизни художника. Став очевидцем расстрела рабочих на Васильевском острове, он в знак протеста вышел из состава Академии художеств и создал картину "Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?" (1905), которую можно увидеть на экспозиции.

В 1907-м Серов побывал в Греции, которая произвела на него огромное впечатление. Он стремился воплотить увиденное и передать суть легендарной истории, красоту мифологии Эллады. Серов создал ряд вариантов картины "Одиссея и Навзикаи" (на выставке произведение 1910-го); также представлен эскиз "Похищения Европы" (1909-1910).

Отражена на экспозиции и работа Серова для театра. Будут показаны эскизы мастера к постановке оперы "Юдифь" его отца Александра Серова (1907), которые стали классикой русской театральной живописи.