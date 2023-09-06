Эпицентр урагана находится в 825 км к юго-востоку от берега штата Халиско. "Хова" движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч с устойчивыми ветрами, скорость порывов которых достигает 46 м/с.

Несмотря на то, что ураган постепенно уходит от Мексики, метеорологи предупреждают об мощных ливнях, сильных ветрах и волнах высотой до трех метров в прибрежных штатах.

Ранее тропический шторм "Хилари" принес проливные дожди, которые привели к наводнениям в Мексике и в штате Калифорния в США.

Как минимум один человек стал жертвой удара стихии в мексиканском городе Санта-Росалия. Он погиб после того, как поток воды перевернул его машину.