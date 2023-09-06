"Музей космонавтики будет временно закрыт для посетителей с 11 по 18 сентября в связи с проведением ремонтных работ на территории экспозиции. На период закрытия музей продолжает работать онлайн", — сообщили в пресс-службе музея.

С 19 по 28 сентября, как уточнили в пресс-службе, музей будет работать в режиме ограниченной экспозиции. Так, для посетителей будут доступны вводный зал с выставкой "Мой маленький космос", посвященной редким космическим значкам, а также три зала: "Утро космической эры", "Творцы космической эры" и зал с картинами Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.А. Леонова.

"На период ограниченной экспозиции музей ввел отдельную категорию билетов с уменьшенной стоимостью. Для посетителей также будут доступны экскурсии, как сборные, так и забронированные заранее. Экскурсия пройдет по открытому для посетителей маршруту экспозиции и продлится 1 час", — добавили в сообщении.

Филиал Музея космонавтики — Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева — продолжит свою работу в обычном режиме.