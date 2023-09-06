"Фестиваль "КиноВече" нацелен на сохранение связи поколений, укрепление исторической памяти и патриотизма. Это единственная площадка в стране, на которой представлены исторические российские фильмы", — отметили в пресс-службе.

Фестиваль охватит несколько населенных пунктов Верхневолжья — Ржев, Калязин, Торжок, Тургиново, Торопец, Кимры, Бежецк и Завидово.

В течение пяти дней здесь пройдут кинопоказы восьми художественных фильмов конкурсной программы. Кроме того, будут представлены авторский проект исторических документальных фильмов-расследований Александра Звягинцева "Без срока давности" и программа с участием народного артиста РФ, кинооператора Анатолия Мукасея.

Также зрителям покажут короткометражные и анимационные фильмы с кинолекциями, специальные ретроспективные программы, посвященные знаменательным датам, истории, культуре, выдающимся деятелям России и истории развития кинематографа.

Учредители фестиваля — министерство культуры РФ, региональное правительство. Президентом фестиваля является кинорежиссер и сценарист, Светлана Дружинина.