"Пять составов под брендом "Тихий Дон" будут ездить из Москвы в Ростов-на-Дону и из Ростова-на-Дону в Москву. Надеемся, что пассажиры познакомятся поближе с историей Ростовской области, людей, которые здесь живут. Но главное, что мы создали комфортные условия для пассажиров", — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Один из составов поезда с возвращением исторического имени получил внутреннее оформление в тематике, связанной с биографией Михаила Шолохова. В вагонах класса "Люкс", купе и плацкартных появились плакаты с пейзажами Ростовской области и цитатами писателями. В вагоне СВ каждое из девяти купе имеет дизайн, посвященный одной из девяти тем, связанных с биографией писателя.

Специальное оформление появилось и в вагоне-ресторане, где использованы гастрономические символы региона: раки, снопы пшеницы, подсолнухи.

Тематическое оформление интерьеров планируется распространить на все пять составов фирменного поезда до конца 2023 года.

"Это проект развивался несколько лет. Проделана большая работа, приобретено 72 новых вагона. Но самое главное, что сегодня поезд начинает курсировать с абсолютно новым историческим наполнением", — сказал генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Владимир Пястолов.

Первый рейс фирменного скорого поезда № 19/20 "Тихий Дон" Ростов-на-Дону — Москва состоялся в 1966 году. Имя "Тихий Дон" поезд получил в память о произведении Михаила Шолохова. В 2009 году было принято решение присвоить поезду новое имя — "Премиум", под которым он курсировал до настоящего времени.