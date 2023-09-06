Август стал вторым самым жарким месяцем 2023 года после июля. Средняя температура воздуха в августе превысила норму примерно на 1,5 градуса по Цельсию.

Ученые также зафиксировали аномально высокие температуры в океанах. Средняя температура воды достигла почти 21 градуса по Цельсию и оставалась стабильно высокой на протяжении всех трех месяцев лета.

Количество осадков на территориях Западной Европы, большей части США, Азии, Чили, Бразилии, Турции и северо-западной части Австралии также превысило норму. В скандинавских странах, Центральной Европе, некоторых странах Азии, Канаде, на юге США и на значительной части Южной Америки лето выдалось необычайно засушливым. В некоторых регионах сухая погода стала одной из причин возникновения природных пожаров.

Нынешний год считается вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса.