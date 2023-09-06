Издание отмечает, что всего за два дня непогоды в регионе жертвами стихии стали семь человек. Местные власти неоднократно выступали с призывами к местным жителям и туристам воздержаться от купаний во время шторма.

Шторм на море сопровождается ливневыми дождями на побережье, это привело к затоплениям ряда населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация складывается в городе-порте Царево (Бургасская область) — там наводнениями повреждены мосты, затоплены автотрассы. Властям пришлось провести эвакуацию туристов.

Затоплен и прибрежный город Созополь, также расположенный в Бургасской области. Люди спасаются от воды на крышах домов, однако спасатели к ним смогут добраться только после того, как закончится ливень. Тогда же власти приступят и к оценке ущерба.