"На территории национального парка находится более 200 пещер, из них 50 представляют интерес для науки и спелеотуризма, 114 памятников истории и культуры — это стоянки древних людей, дольменные сооружения, курганные могильники, остатки храмов и крепостей, жертвенные камни, аценгуары, военные памятники и обелиски", — рассказал собеседник.

Он отметил, что в последние годы активными темпами развивается экологический туризм.

"Более 550 км маршрутов и экологических троп находится в ведении учреждения. На территории парка насчитывается 158 водопадов. Почти все природные и историко-культурные достопримечательности Большого Сочи также расположены на территории нацпарка, причем немаловажным фактором для туристов является их доступность", — подчеркнул представитель нацпарка.

По его словам, в настоящее время национальный парк работает над расширением рекреационных объектов и увеличением ассортимента туристических услуг.

"Несмотря на закрытие башни на горе Ахун на реконструкцию в начале декабря прошлого года, которую посещали большое количество жителей и гостей Сочи, посещаемость Сочинского национального парка туристами увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — отметил собеседник.

Он также сказал, что к началу высоко туристического сезона 2023 года было подготовлено 132 рекреационных объекта. Пользуются популярностью такие маршруты как "33 Водопада", "Водопады Псыдах — Шапсуг", "Агурское ущелье и водопады", "Орлиные скалы", "Змейковские водопады", "Чудо красотка", "Берендеево царство", "Волконское ущелье" и другие.

"В настоящее время, в рамках достигнутого соглашения между ФГБУ "Сочинский национальный парк" и Сочинской Епархией Русской Православной Церкви разрабатывается новый паломнический маршрут на территории Сочи, срок реализации проекта 2022-2024 годы", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в этом году на территории Сочинского национального парка размещено 5 глэмпингов в Дагомысском, Нижне-Сочинском, Кудепстинском, Аибгинском, Кепшинском участковых лесничествах.

"На маршрутах и рекреационных объектах национального парка проводится обустройство пешеходных зон, смотровых площадок, реконструкция элементов благоустройства, создание новых объектов туристической инфраструктуры", — рассказал собеседник.

По его словам, стоимость посещения нацпарка Сочи остается прежней с 2021 года и составляет 200 руб.