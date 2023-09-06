В соцсетях набирает популярность видеоролик, в котором стая диких лис заблокировала на дороге два автомобиля и выпрашивает у водителей и пассажиров лакомства. Люди дают животным кусочки еды, замечая, что те довольно жестко соперничают за право перекусить.

Автор ролика сообщает, что вокруг людей крутятся сразу шесть лис.

В августе директор нацпарка Анатолий Калина в своем телеграмм-канале отмечал, что кормление диких животных на косе запрещено. При этом он выложил кадры, на которых дикая лиса и кабан соперничают за лакомство из рук человека.

По приблизительным подсчетам, которые регулярно проводятся сотрудниками нацпарка, на его территории обитает чуть более 50 диких лисиц.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Фауна косы насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).

Куршскую косу называют "птичьим мостом", т.к. по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций.