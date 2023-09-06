"9 сентября опера "Борис Годунов" в исполнении артистов Мариинского театра снова вернётся в Псков! В прошлом году показ оперы состоялся в БКЗ филармонии и вызвал бурю оваций. Зрители так тепло приняли и высоко оценили выступление артистов, что мы с маэстро и большим другом Псковской области Валерием Гергиевым договорились и в этом году подарить оперу Пскову", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Показ в стенах Псковского кремля пройдет при поддержке правительства Псковской области, Минкульта, Росконцерта и РЖД. Билеты можно получить бесплатно.

""Борис Годунов" — одно из величайших произведений в творчестве Мусоргского, опера с глубоким социально-историческим смыслом", — заключил губернатор.