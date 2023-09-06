Инвестсовет одобрил строительство комплекса на набережной реки Казанки по улице Сибгата Хакима.

Многофункционального комплекс будет включать гостиницу 5 звезд, сервисные апартаменты, бизнес-центр, здание конгресс-центра вместимостью до 5 тыс. человек.

Кроме того, проектом предусмотрены торгово-развлекательный комплекс, рестораны, паркинг, рекреационная зоны.

Группа компаний Kravt Group основана в 2013 году, владеет сетью отлей в Санкт-Петербурге и отелем в аэропорту Казани, говорится на ее сайте.

ООО "Кравт Яр Парк" учреждено в августе 2023 года. Согласно ЕГРЮЛ, бенефициаром через ООО "Таткравтинвест" является Игорь Евтушок.

Евтушок, по состоянию на 30 июня 2023 года, является совладельцем с долей 50% АО "Океанрабфлот", а также совладельцем ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро" (оба — Петропавловск-Камчатский).