Соглашение о возведении Центра гастрономического туризма Redpeak было подписано в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме.

"Активная фаза строительства Центра гастрономического туризма началась в ноябре прошлого года. Сейчас на объекте завершены все монолитные работы, заканчивается возведение кровли и прокладка инженерных коммуникаций. К Новому году планируется закончить внешнюю отделку, в том числе остекление, и приступить к внутренним работам. Ввод в эксплуатацию намечен на конец второго квартала 2024 года", — отмечается в сообщении.

По словам директора НАО "Красная поляна" Яны Перепечаевой, которую цитирует пресс-служба курорта, Redpeak позволит расширить возможности гастротуризма, популярность которого возрастает с каждым годом.

"Центр гастрономического туризма будет включать в себя ресторанный комплекс, пивоварню и дегустационные залы, также будет предусмотрена площадка для организации праздничных мероприятий. Здесь туристы смогут погрузиться в изучение истории региона через локальную кухню, насладиться местными специалитетами. Для гостей будут разработана тематическая экскурсия по центру", — пояснила Перепечаева.