Цена договора составит 3,49 млн рублей.

Разработка концепции планируется в два этапа. В первый, в частности, включены маркетинговые исследования, во второй — формирование перечня приоритетных туристических проектов, предложения по мерам и механизмам господдержки, финансово-экономические модели.

В материалах госзакупок указывается, что часть территории в Крапивинском округе будет затоплена после запуска на реке Томь Крапивинской ГЭС. В перспективе это означает, что учреждение сможет построить дополнительные объекты отдыха санатория на берегу будущего водохранилища.

Как сообщалось ранее, строительство Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь началось в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, оно было приостановлено из-за проблем с финансированием. Власти обещают довести проект до конца. В июле сообщалось, что проектирование недостроенной Крапивинской ГЭС займет по меньшей мере еще 10 месяцев.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Кронвелл Менеджмент" зарегистрировано в Санкт-Петербурге. По данным на официальном сайте компании, Cronwell Hotels&Resorts управляет и владеет гостиницами разных форматов в России и Греции.