"Мы рискнули в этом году возродить традицию выращивания арбузов и справились с этой задачей. Известно, что Петербург находится в зоне рискованного земледелия, но в некоторых источниках при этом отмечается, что в XVIII веке петербуржцы употребляли арбузов едва ли не больше, чем кабачков. Здесь также умели успешно выращивать их в непростом климате", — приводятся в сообщении слова главного хранителя парков музея-заповедника Ольги Филипповой.

Отмечается, что садовники вырастили арбузы сортов "Зелибоба", "Бархан", "Шуга еллоу", а также дыни сортов "Апельсинка" и "Необычайная".

Более сорока плодов вызрели в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы". Посетителям покажут их на экскурсиях на семейном празднике "Яблочный полдень" 9 сентября.

По данным музея-заповедника, первые сведения о строительстве каменной оранжереи в составе будущего комплекса теплиц Верхнего сада относятся к 1722 году. Их активное строительство началось после восшествия на престол Елизаветы Петровны, когда Царское Село стало официальной летней резиденцией императрицы.

В Верхних теплицах круглый год выращивали землянику, вишню, персики, черешню, цитрусовые, виноград, ананасы, арбузы, дыни, снабжая фруктами и ягодами императорский двор. В фруктовых садах — яблоки, сливы, крыжовник, смородину и малину.

Сейчас в музейных оранжереях выращивают рассаду для высадки в теплое время года в парковых цветниках, срезанные цветы круглый год украшают интерьеры Екатерининского и Александровского дворцов.