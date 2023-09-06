"Движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево: в первой половине дня 10 и 17 сентября поезда следуют от/до Савеловской с остановкой на Окружной; 9 и 16 сентября некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером также следуют от/до Савеловской", — говорится в сообщении в телеграм-канале департамента в среду.

Также сообщается, что с 22:00 до 11:30 9-10 и 16-17 сентября на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится расписание поездов. Часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 50 минут. Часть поездов проследует с отменой остановок, в том числе, на Славянском бульваре, Тестовской и Беговой.

"В субботу и воскресенье РЖД будут готовиться к реконструкции Тестовской D1 — в будущем здесь появится удобный транспортный узел, который объединит станцию D4, МЦК и линии метро", — отметили в сообщении.

В департаменте добавили, что для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино" — график движения автобусов и "Аэроэкспрессов" можно посмотреть на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов пассажиром рекомендуют сверяться в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.