Животное привезли из Московского зоопарка в сопровождении сотрудников обоих учреждений.

Переезд готовился в течение полутора лет. Много времени ушло на знакомство казанских зоологов с животным и создание комфортного транспортного контейнера специально для Филимона. В нем слон весом более 2,5 т и ростом в 2,25 м мог двигаться и чувствовать себя спокойно.

"Была организована целая войсковая операция по перевозке слона: задействовали 60-тонный кран, было сопровождение ГИБДД, ехали с остановками, чтобы стресса у слона не было", — цитируют мэра Казани Ильсура Метшина пресс-служба.

Филимона поселили в новой части зооботсада — "Африка. Река Замбези", куда в прошлом году из Московского зоопарка привезли самца равнинной гориллы Квабена. Новый обитатель будет жить в большом слоновнике, где предусмотрены зоны для игр и плавания. В зимнем помещении есть песочное покрытие для комфортного сна. Площадь закрытого вольера составляет порядка 1430 кв.м. Для безопасности на площадках ведется видеонаблюдение.

В мае этого года Филимон отметил свое шестилетие. В этом возрасте молодые самцы уже готовятся к началу самостоятельной жизни. Впоследствии они покидают стадо и отправляются в свободное путешествие, чтобы подружиться с сородичами. Совсем взрослые слоны живут поодиночке.

Казанский зооботсад — один из старейших в Европе. Он был образован в 1931 году в результате слияния ботанического и зоологического садов. Сегодня здесь можно увидеть порядка четырех тысяч экземпляров растений и животных 120 видов. Насчитывается порядка 160 сотрудников и киперов.

Общая площадь казанского зооботсада составляет 14 га, половину из них занимает историческая территория. В декабре 2019 года открылось новое пространство "Африка. Река Замбези", где разместились представители африканской фауны.