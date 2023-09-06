"Подмосковье, наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом — один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам — кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше — в 2022-м было 7,6 млн, в этом — 7,9 млн", — цитирует Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Он добавил, что этим летом в Подмосковье было организовано около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тысяч человек. Подмосковные парки посетили 21,8 млн человек, почти 1 млн человек посетили музеи Подмосковья: государственные — более 610 тыс. человек, муниципальные — свыше 370 тыс.

В числе наиболее крупных культурных мероприятий, прошедших этим летом, губернатор назвал фестивали "Город танцует в парках", "На одной волне", Международный музыкальный фестиваль имени П.И. Чайковского, "Лето. Музыка. Музей" с участием Большого театра и "Джазовые сезоны".