"Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две — "Пыхтино" и "Внуково", — сказал Собянин.

"Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны — 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт", — продолжил мэр. Он отметил, что на Солнцевской линии метро в шаговой доступности проживает около 1,5 млн человек.

Мэр также поблагодарил метростроевцев и поздравил их с открытием станций. Кроме того, он пообщался с сотрудниками авиакомпаний "Россия" и "Победа".

"Линия одна, она прямая до "Делового центра", но она пересекается с множеством других линий — Большой кольцевой линией метро, Московским центральным кольцом. Сегодня, чтобы добраться до аэропорта, часа 1,5 надо на машине, а сейчас — 40 минут на метро", — сказал Собянин во время общения с сотрудниками авиакомпаний.

"На этой неделе мы запускаем МЦД-4 (четвертую линию Московских центральных диаметров — ИФ), тоже огромная дорожная инфраструктура, по сути делаем наземное метро, оно будет проходить через станцию "Внуково", здесь недалеко, две остановки автобусом", — добавил мэр.

Как отмечается в материалах мэрии, продление Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково позволило улучшить условия транспортного обслуживания порядка 350 тысяч жителей и работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское. С открытием новых станций пассажиры будут экономить до 60 минут в пути в день.

Качество транспортного обслуживания пассажиров московского аэропорта Внуково, который занимает 4 место в России по количеству обслуживаемых пассажиров, также улучшилось. По прогнозу, в 2023 году он обслужит 14,5 миллиона человек. Время в пути из аэропорта в город сократится почти в 2 раза.

Также разгрузятся прилегающие автомагистрали: Киевское до 5% и Боровское шоссе до 12%, а станции "Рассказовка" Солнцевской линии до 25% и "Саларьево" Сокольнической линии метро до 15%.

Строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" было начато в октябре 2019 года и завершено в сентябре 2023 года.

Станция "Пыхтино" расположена в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК "Солнцево Парк". Ожидается, что станцией будут пользоваться порядка 11 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока в 2 раза — до 22 тысяч человек.

Станция "Аэропорт Внуково" интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково. Через подземный переход станция имеет выходы в Терминал А аэропорта, подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Ожидается, что станцией "Аэропорт Внуково" будут пользоваться свыше 22 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока почти в 1,5 раза — до 31 тысячи пассажиров в сутки.