"Как сообщает принимающий офис в Стамбуле, эпицентр наводнения приходится на пригороды, при этом исторический центр, в частности, район Фатих, где часто проживают туристы, наводнение не затронуло", — рассказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", все трансферы и экскурсии по городу выполняются в плановом режиме.

Вечером 5 сентября в Стамбуле из-за сильных ливней началось мощное наводнение. Власти региона заранее предупредили местных жителей о непогоде, объявив желтый уровень опасности. В результате разбушевавшейся стихии несколько человек погибли, затоплены дороги, несколько станций метро, парализован общественный транспорт.

Как сообщают турецкие СМИ, наибольший ущерб наводнение принесло районам Арнавуткей к северу от центра, Башакшехир и Кючукчекмедже.