"Сервис "Красивые места" постоянно пополняется новыми находками. Мы видим, где сейчас в городе не хватает данных о красивых локациях, и стараемся восполнить пробел. В центральных районах города в этом плане очень помогают сведения об объектах культурного наследия от КГИОП. Сейчас плотно занимаемся проработкой красивых необычных мест в районе Васильевского острова", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что если пользователи сервиса знают о каком-то любопытном месте и хотят дополнить сведения в приложении, то они могут связаться с командой разработчиков через сообщество "Я здесь живу".

Сервис "Красивые места" был создан для открытия нетривиальных сторон Петербурга, Карелии и Ленинградской области. Он включил в себя потайные дворики, храмы, живописные маяки, музеи-усадьбы и особняки. Сервис предлагает пользователю ввести нужный адрес, показывает, что находится рядом и прокладывает маршрут к выбранному месту.

Для удобства предусмотрен фильтр, помогающий найти локацию по ключевому слову или категории объекта. Это может быть архитектура, природа, развлечения или гастрономия. Планируется, что в ближайшее время сервис включит информацию о пешеходных и автомобильных маршрутах.

Сервис создан на базе мини-приложения "Я здесь живу". В настоящий момент в приложении функционируют девять разделов: "Сообщения по ЖКХ", "Мой питомец", "Уборка дорог", "Афиша событий", "Красивые места", "Я за экологию", "Спорт во дворе", "Кружки и секции" и "Блокада Ленинграда".