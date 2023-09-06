По данным, размещенным на сайте госзакупок, "Ленаэропроект" стал победителем тендера, предложив выполнить работы за 17,9 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 22 млн рублей. Помимо петербургской компании участие в запросе предложений принимали участие ФГУП ГПИ И НИИ ГА "Аэропроект", ООО "Спектрум-Холдинг", ООО "ПК "Аэродромные технологии", ООО "Росинсталпроект" и ООО "Сток-Аэро".

При этом заказчик предпроектных работ — АО "Аэропорт Горно-Алтайск"(управляет воздушной гаванью) заключило договор с победителем закупки на основании протокола подведения итогов, согласно которому победил "Ленаэропроект".

Целью выполнения работ названа разработка схемы развития аэропорта Горно-Алтайска на среднесрочную (не менее 10 лет) и долгосрочную (не менее 20 лет) перспективы.

Предпроектные работы разделены на три этапа и должны быть выполнены к 2024 году.

На первом этапе подрядчику предстоит проанализировать существующую инфраструктуру аэропортового комплекса, а также разработать прогноз пассажирских и грузовых перевозок, интенсивности движения самолетов до 2047 года. Второй этап предполагает разработку схемы генплана реконструкции аэропортового комплекса с учетом прогнозов, а также технико-экономическое обоснование предлагаемых решений. На третьем этапе необходимо оценить объемы работ, предварительно рассчитать необходимое финансирование строительства и реконструкции, а также подготовить проект техзадания на проектирование аэровокзала и проекта реконструкции аэродромной инфраструктуры.

Предполагается, что строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры начнется в 2025 году и закончится в 2027 году.

Как сообщалось, в конце июля этого года глава Сбербанка Герман Греф анонсировал строительство нового аэропорта в Горно-Алтайске с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров, старый будет снесен.

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку, которые приобрели актив у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года воздушная гавань возобновила работу после 20-летнего перерыва. По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска составил 325,7 тыс. человек. С 2018 года этот показатель вырос более чем в пять раз.

"Ленаэропроект" — одна из ведущих в России организаций по проектированию объектов гражданской авиации. Среди разработанных институтом проектов — аэропорты "Улан-Удэ", "Калуга", "Салехард", "Сургут", "Воронеж", "Мурманск", "Рощино" (Тюмень), "Минск", "Нижний Новгород" и ряд других.