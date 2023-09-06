"При снятии кирпичной кладки над двумя надвратными нишами нашли две фрески. Есть предположение, что они датированы 1519 годом. Коллеги из реставрационной организации уже связались со специалистом по монументальной живописи из Санкт-Петербурга. Он скоро приедет, даст оценку находке, предложит методики её реставрации", — рассказал руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

Кроме того, на территории замка обнаружен вход в засыпанное подвальное помещение. Подвал отсутствовал на всех планах и о его существовании не знали даже старожилы города.

"Его полностью вычистили, открыв узкую винтовую лестницу, сводчатую камеру с железными крюками, на которые что-то подвешивали. На кирпичах — загадочные надписи", — добавил чиновник.

Работы в замке продолжаются. В целом в региональной службе госохраны ОКН довольны темпами и качеством работ по сохранению памятника, датированного 1292 годом, отмечает пресс-служба.

Объект культурного наследия федерального значения "Замок "Нойхаузен", 1292 год" находится в Гурьевске. В 2023 году этот один из старейших памятников, расположенных на территории Калининградской области, стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот.

Инвестор планирует обустроить здесь замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею. На эти цели проекту в Нойхаузене в рамках губернаторской программы одобрено 352,5 млн рублей. Противоаварийные работы на сооружении инвестор рассчитывает завершить до конца 2023 года, реставрацию — до 2025 года.