По разным данным, число жертв может достигать девяти в общей сложности в разных странах. Как минимум два человека погибли в Стамбуле. Еще двое погибли в зоне для кемпинга в турецкой провинции Кыркларели, об этом во вторник сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Всего на тот момент в лагере было около 12 человек, четверо все еще числятся пропавшими без вести. Шестерых удалось спасти.

Во вторник сообщалось об одном погибшем в Греции и двух — в Болгарии. Сейчас некоторые СМИ передают, что число жертв наводнений в Болгарии могло вырасти до четырех.

В Стамбуле затопило улицы и дома как минимум в двух районах, из-за чего некоторые станции метро прекратили работу. Также около десятка человек оказались заблокированы в библиотеке, позже их удалось спасти. Местные власти заявили, что предоставят временное проживание пострадавшим от наводнения.

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что ливневые дожди могут уйти на запад и юго-запад страны, и предупредили об опасностях, связанных с наводнениями, ударами молний и сильным ветром.

В Греции из-за дождей пострадал город Волос, потоки воды затопили улицы и смыли транспортные средства. Во вторник полиция приостановила движение в городе. Пять человек числятся пропавшими без вести.

В Болгарии люди погибли из-за вызванных ливнями наводнений в районе населенного пункта Царево на черноморское побережье. Власти объявили в Царево чрезвычайное положение, отдыхающих пришлось эвакуировать. Также в некоторых районах пропало электричество.