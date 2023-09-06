"Уже сейчас можно говорить о росте объемов продаж организованных туров в Санкт-Петербург на 10% по итогам летнего сезона. Но у туроператоров немного поменялась структура турпотока. Нынешний прирост, в основном, обеспечен высоким интересом детских групп к посещению города в летнем сезоне. А в прошлом году это были индивидуалы, чей интерес к Петербургу был подкреплен акцией кэшбэка", — сообщила заместитель генерального директора компании "Тари Тур СПб" Оксана Лебедева.

"Чаще всего туристы выбирали готовые пакетные туры по насыщенной классической программе, на втором месте – недорогие туры со свободными днями. Многие едут в Петербург первый раз, поэтому преимущественно выбирают экскурсии с посещением главных достопримечательностей города и области", — добавила она.

Как отметили в РСТ, среди индивидуальных туристов лидирующие позиции занимают жители Москвы и Подмосковья. Традиционно высокие показатели турпотока демонстрируют города-миллионники, Урал, Сибирь, Центральная Россия.

Генеральный директор компании "Петротур" Игорь Мазулов подтвердил рост объемов в сегменте детского туризма.

"Речь о коммерческих группах детей, которые приезжают в Петербург за счет своих родителей. Здесь рост около 14% по сравнению с прошлым годом", — сказал эксперт.

Еще одним трендом он назвал введение в школьную внеурочную работу программ профориентации, связанных с промышленным туризмом, профессиональной пробой, элементами образовательного туризма на базе высших учебных заведений.

"Линейка таких туров расширяется, мы видим к ним интерес. Стартует это с 1 сентября, преподаватели уже интересуются такими программами, а реальные продажи, думаю, начнутся со второй декады сентября. Ожидаем увеличения турпотока еще и за счет этого сегмента", — отметил он.

Директор компании "Невские сезоны" Кирилл Соколов также отметил, что в городе выросло число туристов, путешествующих с детьми.

"Семейный туризм после ковидного затишья хорошо развивается. Выросло среднее количество туристов в одной путевке: до пандемии было 1,8 человека, в сейчас – 2,2", — сказал эксперт.

В "Тари Тур СПб" назвали десятку самых популярных достопримечательностей города. Ее возглавляют Эрмитаж, Петергоф и Царское село. Далее в порядке убывания идут музей Фаберже, Юсуповский дворец, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Кунсткамера, Кронштадт, Русский музей. В летний сезон популярны и водные прогулки по всем маршрутам.

По статистике комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, с января по июнь город посетило более 4 млн туристов, что на 10% выше показателей прошлого года. В 2022 году город принял более 8 млн туристов.