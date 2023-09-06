"Georgia Wings выполнит свой первый рейс по маршруту Тбилиси — Баку 6 сентября. В целом, авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в пресс-релизе.

Полеты будут осуществляться на самолетах ATR 72-500, рассчитанных на 72 человека.

Как отмечается, с учетом Georgia Wings, число низкобюджетных иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 16.

"В этом году по инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана к ним добавились WizzAir Malta, Flyadeal, Air Cairo, а теперь и Georgia Wings", — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщает, что в ближайшее время в столицу Азербайджана начнут выполнять полеты авиакомпании IndiGo (Индия), Aegean Airlines (Греция) и Air Arabia Abu-Dhabi (ОАЭ).